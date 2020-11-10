 

Заключенный в России американец жалуется на недосып

10.11.2020, 0:25, Разное

 The Associated Press   Thu., Nov. 5, 2020

MOSCOW –  Брат американца, осужденного за шпионаж в России, заявил в четверг, что его заключенный брат страдает от  недосыпа  в колонии, где отбывает 16-летний срок заключения.

Дэвид Уилан сказал, что его брат Пол пожаловался, что  последние  несколько  недель,  его  будят  каждую  ночь  по  несколько  раз  с, примерно, двухчасовыми интервалами . По словам его брата, эта практика, очевидно, началась потому, что кто-то в российской системе посчитал, что Пол Уилан может  сбежать.

«Нелепо рассматривать кого-то вроде Пола – иностранца, лишенного денег и языковых навыков, не говоря уже о семье и других связях в России, – как  человека  который  может  сбежать», – сказал Дэвид Уилан.

По его словам, посольство США заявило протест МИД России, но не получило ответа.

Пол Уилан, бывший руководитель службы безопасности из Мичигана, был арестован в Москве в декабре 2018 года. Его адвокат сказал, что Уилану передали флешку с секретной информацией, о которой он не знал.

Уилан был осужден в июне и приговорен к 16 годам тюремного заключения. Его отправили в колонию в Мордовии, примерно в 350 километрах (210 миль) к востоку от Москвы.



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