Мнение: Enemy of the state wins – Zorg in da house

10.11.2020, 0:15, Разное

So… Национальный американский частный капитал, в лице Трампа, проиграл над-национальному частному капиталу в лице Байдена. Трамп был нашим противником «от случая к случаю». Ситуативно. Nothing personal – just business. Главным для него была выгода США. И ради этой выгоды, Дональд мог кинуть кого угодно, и Россию, и Евросоюз, и Китай, и родную маму. А нынешние победители совсем иные. Дело в том, что для них и Российское, и Китайское, и даже любое западное государство одинаково противно. Ну может и не одинаково. Чем государство сильнее, тем оно отвратительней для над-национальной корпорации. И наоборот, чем отдельное государство ничтожней – аморфней и недееспособней – тем оно милее для авангарда white shoe firms. А ведь к власти в США пришел именно он, этот самый наднациональный авангард. Когда большая часть прибылегенерирующих активов компании находится в одном отдельно взятом государстве, и эти активы неразрывно повязаны со страной пребывания – это национальный частный капитал. А когда прибылегенерирующие активы корпорации не завязаны на конкретную страну, когда они могут легко перебрасываться или переформироваться, и тем более когда большая их часть расположена не в одном государстве, а распылена по миру – это наднациональный капитал. Ему не особо важна юрисдикция, к земле он не привязан, а любое государство – хоть американское, хоть российское – его одинаково бесит. Ведь оно давит, ограничивает и дерет налоги. Наднациональный корпоративный капитал хотел бы низвести роль всех государств на планете до уровня дворников. Таких мелких ГБУ «Жилищник» по глобусу. А вся власть должна перейти советам. Советам директоров наднациональных корпораций. Условно говоря, в ООН, с их точки зрения, должны заседать не Франция, Австралия, Россия, Япония и так далее, а LVMH, Apple, Volkswagen Group, McDonald’s и им подобные. Но это Генассамблея. А в Совбезе бы были Goldman Sachs, JPMorgan Chase и всякие там Прайсы. Но последние, конечно, мелочь и потому только в порядке ротации. Чего они хотят? Не будучи отягощены какими-либо моральными обязательствами перед населением, или необходимостью взаимодействия с девальвированными слабыми государствами, их программа будет продиктована двумя простейшими показателями: прибыль и риски. Как у животных: инстинкт размножения и инстинкт самосохранения. Искомое это максимум прибыли при минимуме рисков. Помните в фильме «Пятый элемент» был такой персонаж Zorg, его играл Гэри Олдмэн? Он сотнями тысяч увольнял людей и мочил всех вокруг. Это оно. Вот это и разгромило Трампа. Это и пришло в Белый дом. Это и собирается править. И не только Америкой. А вообще – всеми. Радостно? ;)) И вот это самое Zorg и есть древний враг России. Причем не ситуативный, как Трамп, а системный, абсолютно идеологический, и совершенно экзистенциальный. Его цель это абсолют общества потребления. Против всего что стоит на пути торжества потреблядства будет вестись война. Против любого Христианства, любого Ислама, и вообще – против любой религии декларирующей какое-то внятное понятие порока и греха, либо, с другой стороны, добродетели. Для потребления всё это одинаково плохо. А что плохо для потребления, то плохо для прибыли корпорации, то есть для Zorg’a. Для потребления хорошо когда всё есть норма. То есть, когда принята ультра толерантность. И дело тут не в пидорах и ЛГБТ. Эти ребята в действительности мало кого вообще волнуют. Они исполняют роль тепловых ловушек – отвлекают внимание от главной цели. А главное, это сделать зависть, обжорство, гордыню, гнев, похоть, алчность и праздность – общественной нормой. Естественно, наряду со всеми прочими страстями. Именно страсти человека, то есть индивида, будут объявлены главными. Вернее, уже объявлены: «права и свободы личности превыше всего». Это либерализм. Страсти превыше всего: понад_усе и убер_алес. Превыше интересов семьи, интересов общества, интересов социума и интересов народа. Поэтому, в некогда пуританской Америке и в насквозь католической Европе, Христа на празднике Рождества заменил Санта с мешком подарков. Корпоратив и распродажа вместо церковной службы ;)) Ну а теперь быстро и просто: взглянем в оптический прицел Зорга. Что в нем видно? Его врагом является сильное независимое государство (1), традиционные устои (2) и интересы общества (3). То есть, вся наша с вами триединая национальная идея. Причем в любом ее проявлении. Да, для хозяев Джо Байдена Россия советская не менее омерзительна, чем Россия царская и нынешняя. В ver.1.0. by Уваров от 1833 года: Православие (традиционные устои), Самодержавие (сильное независимое государство), Народность (интересы общества). И в ver.2.0 ака пионерская правда: за Родину (сильное независимое государство), Добро (традиционные устои) и Справедливость (интересы общества). Такие дела… Соответственно: теперь мы с США не только конкурирующие фирмы и противоборствующие гео-политические полюса, но и идеологические антагонисты… почти как 75 лет назад. Теперь важно что? Когда Zorg объявит «крестовый поход» против нас. В конце концов между приходом к власти Наполеона и Гитлера с одной стороны, и вторжением в Россию с другой, проходило лет по 10. Такие вопросы сходу не решаются ;)) кроме того, теперь у России, помимо триединой национальной идеи есть триада ядерная. Она не позволит атаковать в лоб, как сделали Гитлер и Наполеон. Значит пойдут в обход. Как «нормальные герои». Ну чтож. Ждемс. Источник: Теория элит