 

Мнение: Неактуальным стать не получится

10.11.2020, 0:10, Разное

у Мовчана в ФБ прекрасная подборка коротких фраз Жванецкого. Грех не перепечатать:

“Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.

Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он”.

RIP Жванецкий. Он говорил: “Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений”.

Боюсь, что наш мир меняется к лучшему только в одном смысле: сегодня мы готовы перегрызть соседу горло за еще более прекрасные идеи, чем вчера. Если Жванецкий и хотел бы стать не актуальным, вряд ли у него это получится”.

Источник: Размышления вольного социолога



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