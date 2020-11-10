МИД отреагировал на обвинения против экс-лидера Косово

10.11.2020, 0:08, Новости дня

Виновные в военных преступлениях бывшие лидеры «Освободительной армии Косово» (OAK) «президент» Хашим Тачи и занимавший ранее пост «спикера парламента» Кадри Весели должны понести заслуженное наказание, заявили в министерстве иностранных дел России.

«Принципиально важно, чтобы все виновные в совершении тяжких преступлений, вскрытых в свое время докладчиком ПАСЕ Диком Марти, предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Неприкосновенных в этом смысле быть не должно. Примечателен внушительный «статус» обвиняемых. Получается, что во главе косовского квазигосударства многие годы находились лица, в отношении которых собраны веские улики, связывающие этих людей с противоправной деятельностью в Косово, включая терроризм и оргпреступность. К сожалению, западные покровители Приштины закрывали глаза на эту сторону биографии своих подопечных. Теперь широкой западной общественности становится понятно, кому помогала НАТО, когда в 1999 году подвергла бомбардировкам суверенную Югославию», – говорится в комментарии на сайте МИДа.

В ведомстве отметили, что Косово давно является «рассадником экстремизма и уголовщины по соседству с Евросоюзом». Также в МИД РФ напомнили об аресте в Австрии двух косовцев, подозреваемых в причастности к терактам в Венев начале ноября. Ведомство выразило надежду на то, что Запад прислушается к заявлениям о «подлинном характере косовской «государственности» и прекратит поддерживать тех, кто «ради корыстных политических целей готов на все».

Напомним, после утвержденного обвинения Специального суда в Гааге за военные преступления 1998–1999 годов Тачи подал в отставку и вылетел в Гаагу. Сейчас он задержан. Специальная прокуратура по Косово подозревает его в совершении военных преступлений. Сам Тачи заявил, что не признает выдвинутые против него обвинения.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев сообщил газете ВЗГЛЯД, что на Тачи, «по-видимому, надавили главные спонсоры проекта Косово – Германия и Австрия».