Мишустин назначил врио руководителей трех министерств

10.11.2020, 0:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав Минприроды, Минтранса и Минстроя, сообщила пресс-служба правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трёх федеральных министерств. (…) Временное исполнение обязанностей Министра транспорта возложено на первого заместителя министра – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Врио министра природных ресурсов и экологии назначена статс-секретарь – заместитель министра Светлана Радченко. На должность врио главы Минстроя назначен первый заместитель министра Ирек Файзуллин.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс.