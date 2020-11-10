 

МИД России: Азербайджан пообещал наказать виновных за сбитый российский Ми-24

10.11.2020, 0:08, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны.

«В связи с заявлением МИД Азербайджана о трагическом инциденте, в результате которого был сбит российский военный вертолет Ми-24: Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны РФ заявили, что Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Ведомство подчеркнуло, что инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

В ОДКБ выразили серьезную обеспокоенность в связи с произошедшим.

Министерство обороны Армении выразило глубокие соболезнования РФ в связи с гибелью летчиков сбитого над территорией республики российского вертолета и выразило намерение представить погибших летчиков к высоким государственным наградам.



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