 

Мнение: Шуша все

10.11.2020, 0:05, Разное

Азербайджан выложил подтверждающие видео из Шуши.
Судя по кадрам, можно говорить, что контроль над городом установлен.

Армяне в ответ выложили лишь накрытие скопления пехоты и техники из РСЗО на подступах к Каринтаку.

PS. Пресс-секретарь президента Арутюняна заявил https://ria.ru/20201109/karabakh-1583779992.html, что азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
PS2. Пресс-секретарь Арутюняна подтвердил, что сегодня Шуша была потеряна https://www.facebook.com/Vahrampoghosyan84/posts/135135055035056

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / “Процветание и радость”: Актриса Джованна Антонелли очаровала поклонников романтичным образом в ультракороткой юбке

26.06 / Мнение: Америка без черных…

12.09 / Ведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Эрнстом

20.09 / Русскоязычные СМИ Греции

12.10 / Как выборы в США влияют на рубль

26.07 / Не соображая на троих

22.09 / “Знойная женщина”: декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой

10.10 / Мнение: Субстантивное перемирие

31.08 / Мнение: И треснул мир напополам

30.06 / Мнение: Рождаемость в России, бесплатная доставка лекарств и российско-белорусские визы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска