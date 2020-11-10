Мнение: Шуша все

10.11.2020, 0:05, Разное

Азербайджан выложил подтверждающие видео из Шуши.

Судя по кадрам, можно говорить, что контроль над городом установлен.

Армяне в ответ выложили лишь накрытие скопления пехоты и техники из РСЗО на подступах к Каринтаку.

PS. Пресс-секретарь президента Арутюняна заявил https://ria.ru/20201109/karabakh-1583779992.html, что азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

PS2. Пресс-секретарь Арутюняна подтвердил, что сегодня Шуша была потеряна https://www.facebook.com/Vahrampoghosyan84/posts/135135055035056