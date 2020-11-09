В Харькове открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы

09.11.2020, 23:55, Новости дня

9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции Харькова открыл уголовное производство по факту исчезновения городского головы. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой “без вести пропавший” Уголовного кодекса Украины, сказано в сообщении.

По информации полиции, с заявлением о том, что с мэром отсутствует связь и его местонахождение неизвестно, обратился руководитель одной из общественных организаций.

“Информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, – отметили в полиции.

Заявление в полицию написал глава общественной организации “Молодежный выбор” Артур Газиев. Об этом он рассказал АТН.

По словам Газиева, в полиции отказывались вносить в ЕРДР его заявление. Активист обратился в суд, который 6 ноября обязал правоохранителей зарегистрировать заявление в реестре досудебных расследований.

В мэрии Харькова заявили, что полиция ищет человека, чье местонахождение и причины местонахождения именно там общеизвестны. Об этом 9 ноября в Facebook написал директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

“Наверняка у полиции есть дела посерьезнее. Например, найти тех, кто отрезал головы у судьи [Сергея] Трофимова и его сына. Или раскрытие дела журналиста [Василия] Климентьева, которому уже 10 лет”, – отметил Сидоренко.

По его словам, за открытием уголовного производства стоит один из кандидатов в мэры Харькова, “который изначально был непроходным”.

“В рамках этого дела предлагаю допросить [адвоката и общественного деятеля Анатолия] Родзинского и, вырвав у него ногти, зажав яйца в дверном проеме, узнать-таки телефон “Шарите”, позвонить туда, как “звонил” он, и узнать, что никто ни от кого не прячется”, – подчеркнул директор департамента.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3504409019637426&id=100002050869907

Мэр Харькова Геннадий Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он “много и очень громко смеялся” над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике “Шарите”. Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника “Шарите” обнародовала заявление: “Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления”.

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание “Политрада”, ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию “ГОРДОН” опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.