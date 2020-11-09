МИД пообещал использовать все возможности для урегулирования конфликта в Карабахе

09.11.2020, 23:48, Новости дня

Москва намерена использовать все возможности, чтобы усадить стороны конфликта в Нагорном Карабахе за стол переговоров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я могу сказать, что РФ планирует более активно участвовать не в конфликте, а в его урегулировании. В данном случае, честно говоря, мне кажется, РФ очень активно участвует в его урегулировании», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

«Мы используем все возможности, которые есть, для того чтобы ситуация была урегулирована и стороны сели за стол переговоров для дальнейшего продвижения именно по этому политико-дипломатическому пути», – отметила она.

«Мы очень четко характеризовали наш подход к нагорно-карабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счет», – подчеркнула Захарова

По ее словам, РФ не поддерживает силовой путь разрешения, карабахского кризиса и призывает стороны к скорейшему прекращению боевых действий.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Нагорном Карабахе. Он также высказался за ввод миротворцев в Карабах, отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Карабахе. Ранее в Армении раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.