 

Помпео объявил об отставке спецпредставителя США по Сирии

09.11.2020, 23:48, Новости дня

Джеймс Джеффри в ноябре покидает пост спецпредставителя Соединенных Штатов по Сирии, исполнять эти обязанности будут заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн и координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео отметил, что Джеффри, который занимал посты спецпредставителя США по Сирии, а также по возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалиции, «покинет эти должности в нынешнем месяце», передает ТАСС.

«Он достиг замечательных результатов на этих постах, продвигая наши усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса и создавая условия для устойчивого разгрома ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»)», – отметил шеф американской дипломатии.

«В совокупности его карьера в армии и на дипломатической службе охватывает 45 лет безупречной службы. Действительно, Джеффри олицетворяет самое лучшее из нашего дипломатического корпуса», – добавил госсекретарь США.

Помпео также сообщил, что исполнять обязанности спецпредставителя США по Сирии будут заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн и координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

Госсекретарь США уточнил, что Рейберн возьмет на себя полномочия спецпредставителя по Сирии, а Сейлс – по антитеррористической коалиции.

Накануне стало известно, что не менее четырех американских солдат погибли на северо-востоке Сирии в результате подрыва патрульной машины с военнослужащими США на мине на шоссе Хасеке – Дейр-эз-Зор.

Напомним, в мае спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал успехи РФ в Сирии. Позже США отказались от требования об уходе РФ из Сирии.



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