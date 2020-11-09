 

Кравчук выступил за прямой диалог с Донбассом по коронавирусу

09.11.2020, 23:48, Новости дня

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что учителя и врачи с подконтрольных и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса могут вести прямой диалог, в том числе и по проблеме коронавируса.

По словам Кравчука, прямой диалог возможен, например, когда «учителя с неконтролируемых [Киевом] территорий и контролируемых встречаются и обсуждают вопросы, и не только учителя, но и врачи», передает ТАСС.

Глава украинской делегации в Контактной группе полагает, что предметом обсуждения мог бы стать коронавирус. «Это важная и актуальная тема», – подчеркнул Кравчук в интервью интернет-порталу «Клименко тайм».

Представитель Киева выразил уверенность в том, что подобный диалог между территориями первоначально должен развиваться на уровне гражданского общества. Среди его тем, добавил он, также может быть система местного самоуправления. «Надо начинать с чего-то небольшого, чтобы добиться большого. Нельзя сразу решить все вопросы на самом высоком уровне, когда ничего не решено внизу», – подчеркнул Кравчук.

Напомним, в минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал ВСУ «освободить» Донбасс как Киев в 1943 году. Днем ранее вице-премьер Украины сравнил Донбасс с «раковой опухолью».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / ABC News – Трамп обещает вернуть американских детей в школы — учителя боятся всплеска COVID-19

12.09 / Британский боксер госпитализирован после боя с Чудиновым

09.11 / В РФ задержали солдата, которого подозревают в убийстве трех сослуживцев. СМИ выяснили причину нападения

30.06 / Форум урбанистики “Территория будущего” открывается в Уфе

07.07 / На Украине назвали сроки внесения поправки в конституцию по децентрализации

09.07 / В России запустили производство пистолетных патронов усиленной мощности

02.10 / Под Волгоградом женщина изрезала своих детей и покончила с собой

30.06 / Белый дом: «Анархия на наших улицах недопустима»

09.09 / Российских разработчиков программного обеспечения атакуют китайские хакеры

24.09 / Стало известно, где Франция проверяла анализы Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска