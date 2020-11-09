 

Расстрел в Воронеже – Личное мнение

09.11.2020, 23:25, Разное

Сегодня очередная трагедия в армии. Солдат расстрелял четверых и скрылся.

Около пяти утра Антон Макаров из военной части под Воронежем провернул целую диверсионную операцию.


Фото: Соцсети

По предварительным данным, в 5:20 утра рядовой Макаров снял с противопожарного щита топор и ударил им майора Ермолаева по спине. Забрав у офицера пистолет, солдат захватил в заложники прибежавшего на помощь водителя Кожокина и выстрелил в другого солдата, оказавшегося рядом.

Прячась за спиной заложника, Макаров проник в общую спальню и застрелил рядового Акталиева, после чего три раза выстрелил в заложника Кожокина.

Пока непонятно, в части убийца или уже за её пределами.

По одной из версий Макаров застрелил офицера за то, что тот сделал ему замечание. Вспылил. По другой — рядовой решил отомстить сослуживцам.

Вот, что говорят одноклассника Антона Макарова. Становится ясен психологический портрет призывника:

«С ним не общался никто. Все знали, что он вспыльчивый и старались не доводить», — одноклассник Антона.

«Он был тихий, закрытый, но срывался. Мог сорваться на учителя и применить силу, схватить за руку, но не бил», — друг Антона.

«Девочек не бил, но очень сильно агрессировал», — подруга Макарова.

Ну, и так далее.

Антон воспитывался дедом с бабкой. Мама — на ПМЖ в Израиле, общались редко.

У меня вопрос: а как такого парня вообще призвали в армию? Доверили стоять в наряде, дали доступ к оружию? Военкомат, призвавший Макарова, не провёл тестирование на психическую вменяемость?

Я вообще думаю: а нужна ли нам призывная армия, куда берут вот таких солдат, или пора уже перейти на профессиональную?

Источник: Лена Миро



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