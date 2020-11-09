Расстрел в Воронеже – Личное мнение
09.11.2020, 23:25, Разное
Сегодня очередная трагедия в армии. Солдат расстрелял четверых и скрылся.
Около пяти утра Антон Макаров из военной части под Воронежем провернул целую диверсионную операцию.
Фото: Соцсети
По предварительным данным, в 5:20 утра рядовой Макаров снял с противопожарного щита топор и ударил им майора Ермолаева по спине. Забрав у офицера пистолет, солдат захватил в заложники прибежавшего на помощь водителя Кожокина и выстрелил в другого солдата, оказавшегося рядом.
Прячась за спиной заложника, Макаров проник в общую спальню и застрелил рядового Акталиева, после чего три раза выстрелил в заложника Кожокина.
Пока непонятно, в части убийца или уже за её пределами.
По одной из версий Макаров застрелил офицера за то, что тот сделал ему замечание. Вспылил. По другой — рядовой решил отомстить сослуживцам.
Вот, что говорят одноклассника Антона Макарова. Становится ясен психологический портрет призывника:
«С ним не общался никто. Все знали, что он вспыльчивый и старались не доводить», — одноклассник Антона.
«Он был тихий, закрытый, но срывался. Мог сорваться на учителя и применить силу, схватить за руку, но не бил», — друг Антона.
«Девочек не бил, но очень сильно агрессировал», — подруга Макарова.
Ну, и так далее.
Антон воспитывался дедом с бабкой. Мама — на ПМЖ в Израиле, общались редко.
У меня вопрос: а как такого парня вообще призвали в армию? Доверили стоять в наряде, дали доступ к оружию? Военкомат, призвавший Макарова, не провёл тестирование на психическую вменяемость?
Я вообще думаю: а нужна ли нам призывная армия, куда берут вот таких солдат, или пора уже перейти на профессиональную?
Источник: Лена Миро
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