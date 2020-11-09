Мнение: Рефлексия и самооценка

09.11.2020, 23:10, Разное

Отрефлексировать можно только чужую значимость для себя.

Свою значимость для других отрефлексировать нельзя. Но можно оценить.

Что такое самооценка?

Это такая специальная функция, основанная на том, что вы смотрите на себя СО СТОРОНЫ.

Как если бы вы были кем-то другим и оценивали себя объективно и непредвзято.

Самооценка – это взгляд на себя стороны.

Не из слияния. Взгляд из слияния – это такой взгляд, как если бы оценщик был неотделим от того, кого оценивают. Ну это как если бы двоечник сам себе ставил оценки в четверти и имел бы полное право поставить одни пятерки. И над ним не было бы никакой проверки, никакой ревизии. Конечно и двоечник может быть человеком честным, может иметь совесть, но СОВЕСТЬ – это именно способность смотреть на себя со стороны, так, как будто исполнитель и наблюдатель почти не связаны и наблюдатель может оценить исполнителя объективно, руководствуясь общими мерками, не делая скидку, не подыгрывая, не подтасовывая, как он оценил бы отдельного, чужого человека.

Для хорошей самооценки очень большое значение имеет честная рефлексия.

Значение это двойное.

Во-первых, при честной рефлексии нет никаких проекций.

Проекции – это вытеснение рефлексии + слияние.

Это когда вы свою эмоцию подавили, скрыли от себя, и поэтому вам начинает мерещиться, что другой человек испытывает эту вашу эмоцию.

Самый простой пример проекции – это когда вам кажется, что к вам плохо относится тот, к кому вы сами плохо относитесь. Другой может относиться к вам нейтрально, но вы чувствуете какую-то ненависть, но путаете ее источник, потому что осознание своей ненависти подавляете, а сама ненависть остается и вам мерещится, что это ненависть в вашу сторону. Почти все конфликты нарастают из-за проекций. Проекция на проекцию с обеих сторон дает снежный ком.

Еще более популярная проекция – когда влюбленному человеку мерещится любовь в его сторону. Сколько писем было, когда женщины влюбляются в тренеров и им кажется, что те преследуют их нежными взглядами. Они не рефлексируют, что сами все время смотрят умоляющими глазами, и в растерянном взгляде преподавателя видят свою же нежность.

Чем сильней вы подавляете осознание своей эмоцию и отрицаете свое желание, тем вероятней проекции.

Если ваша рефлексия заблокирована, вы вообще перестаете верно определять источник запросов. Вам кажется, что все запросы от других в вашу сторону, а вам совсем не нужно ничего, у вас сплошной зеленый виноград.

Эмоции при этом могут быть очень сильные!

Заблокированная рефлексия не делает эмоции слабей. Она их уродует, мешает осознавать и удовлетворять, но сами эмоции остаются и даже растут, просто проецируются на других.

Во-вторых, хорошая рефлексия позволяет иметь эмпатию.

Эмпатия связана с рефлексией!

Эмпатия – это способность рефлексировать за других.

Это умение поставить себя на место другого и пережить то, что чувствует он.

Эмпатия – это со-рефлексия, сострадание, сочувствие, сопереживание.

Можно было бы сказать, что эмпатия – это умозрительная вещь, но человек способен физически ощущать чужие эмоции. Он может погружаться в чужие чувства, вовлекаться и сочувствовать не головой, а всей душой и даже телом: ощущать страх и боль за другого человека.

Это очень важная функция в эволюции человека. Эмпатия возникла задолго до того, как появилась речь и сформировался интеллект в полном смысле этого слова. То есть эмпатия – это базовая способность.

Почему же она отсутствует у многих людей?

Вместо эмпатии у большинства – собственные проекции. А это анти-эмпатия – вместо того, чтобы видеть и чувствовать эмоции другого человека приписывают ему свои эмоции и действуют исходя из них.

Вот многочисленные колпачки, которые люди надевают на тех, от кого хотят что-то поиметь, пример такой анти-эмпатии.

Вы хотите присвоить кого-то, кто хотел бы держаться от вас подальше, и вам начинает мерещиться, что он страдает без вас, нуждается в вас, тянется к вам или обижен на вас.

Ваша плохая рефлексия не дает почувствовать, что это вы нуждаетесь, вы тянетесь, вы обижены.

Если бы вы могли это отрефлексировать, вам перестало бы казаться, что источник этих эмоций – другой человек, вы бы рефлексировали, что источник – вы сами.

Вот это очень важно!

Честная рефлексия позволяет разделить границы, вернуть на место локус.

Пока рефлексия подавлена, вы не можете определить, где вы, а где не вы, потому что нарушена связь между сознанием и чувствами.

Только рефлексия заставляет локус контроля звучать внутри. И он звучит как набат. Вы осознаете источник эмоций, ощущаете его внутри себя, в своем теле. Вы можете даже опознать, где именно эмоция – в сердце, в солнечном сплетении, в животе или в голове.

На курсах, где учат чувствовать эмоции в теле, не учат главному.

Не учат снимать корону и отказываться от грандиозности. Не учат установке “я мал”.

Только благодаря скромности рефлексия может стать честной и ясной.

Только после этого ощущаемые вами границы становятся адекватны реальным и вы перестаете путать источник запроса, вам перестает казаться, что все от вас чего-то хотят и всем вы очень нужны.

А иначе бесполезно определять источники эмоций в теле. Эмоции и так отлично ощущаются, если вы перестаете воображать себя больше, чем вы есть.

После того, как ваша рефлексия стала более честной, вы начинаете чувствовать свои границы.

Представьте себе: вы хотите еды (общения, секса, веселья, все равно чего) и очень четко осознаете, что этого хотите вы и это нужно вам.

Вам будет легко определить, как вы можете или не можете удовлетворить эту потребность.

Есть ли у вас еда (секс, веселье) или где это можно взять.

Но если вы путаете запрос, то вам может показаться, что секса с вами хочет другой, он хочет общения, и тогда вы начинаете думать, как вы могли бы удовлетворить его потребность и на каких условиях вам это было бы выгодно.

Вот что мы видим из письма в письмо. Вот эти самые проекции и слияние границ.

Другому начинают объяснять, что он может сделать, чтобы получить желаемое, хотя запроса от него нет, и желает сам автор.

Это как если бы вы хотели есть, но думали, что это другие вас пичкают и вы бы стали выбирать, что вы согласны поесть, а чего нет и озвучивать условия.

Из-за этого происходит большинство претензий к миру: мерещится запрос со стороны этого мира.

“Пожалуйста, заведи себе мужа и детей”, – как бы умоляет весь мир одинокую тетку.

И она составляет список качеств, которые ей нравятся в мужчинах.

Ну чтобы мужчины почитали и намотали себе на ус. Это ведь им нужны дети от нее.

“Пожалуйста, приходи на работу”, – как бы умоляют бездельника работодатели.

И можно жаловаться на плохие условия работы, ныть, что ЗП маленькая, воротить нос.

И обязательно удивляться, почему никто не хочет выполнять условия. Вот ведь Глупыши, так нуждаются, а помочь себе не хотят. Можно злиться на их тупость.

Любой запрос человека в короне со смещенным локусом – это как бы не его запрос, а запрос мира к нему.

Именно поэтому он неверно оценивает свои возможность, видит свои права, свое красное поле намного более широким, чем оно есть.

Самооценка его искажена, он не видит своих возможностей, потому что рефлексия очень плохая и он проецирует свои чувства на других, не видит, где источник запроса, не чувствует свой локус внутри себя, его локус у других – то есть все его хочу – это чужие хочу.

Вот что такое смещенный локус! Не когда он осознает запрос, но просит других помочь. А когда ему кажется, что запрос не у него, а у других, его собственный запрос перемещается к другим, хотя на самом деле им ничего не надо от него или надо совсем другое.

Вот в последнем письме пример такого смещенного локуса, он смещен очень далеко.

Видите это? Разбирайте это письмо здесь тоже.

Но вы можете брать любое рапанье письмо, вниз по странице блога, и там будет эта картина: запросы мерещатся от других, своя нужда проецируется на других, вместо эмпатии – проекции, вместо самооценки – корона, вместо рефлексии – зеленый виноград.

Как только автор не рапан, в письме уже видно границы.

А у нерыб все проблемы раскладываются на очень простую и ясную схему. Поэтому нерыбы и пишут письма редко. Нерыб в принципе очень мало, но и проблемы они чаще всего видят ясно, а значит видят и решение. Нерыбы пока не научились писать мне письма о нескольких вариантах решения проблемы, из которых мы могли бы выбирать лучший. Но со временем научатся, когда примеров будет больше.

Вы вчера хорошие примеры приводили.

Сегодня тоже приводите иллюстрации: как осознание своего запроса позволяет разделить границы и сделать самооценку адекватней.