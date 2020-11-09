 

ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing

09.11.2020, 23:08, Новости дня

Евросоюз объявил о введении новых тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму в 4 млрд долларов в год в рамках разбирательства в ВТО по делу Boeing, сообщается в Официальном журнале ЕС.

«Евросоюз вводит коммерческие меры в форме дополнительных пошлин на добавленную стоимость в размере 15% на продукцию сельского хозяйства и 25% на промышленную продукцию, в частности товары авиастроения. Пошлины вводятся в рамках реализации международных коммерческих прав Евросоюза, в частности, определенных Всемирной торговой организацией (ВТО)», – передает ТАСС содержание документа. Данные меры вступают в силу с 10 ноября.

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона.



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