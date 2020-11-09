От Карелии до Башкирии: пять российских протестов, которые победили

09.11.2020, 22:50, Разное

5 примеров — за 5 минут.

По подсчетам социологов, в РФ ежегодно проходит от 1,2 до 1,5 тысяч уличных акций протеста. В большинстве из них участвуют от нескольких десятков человек до нескольких сотен. До недавнего времени главной точкой на протестной карте страны оставалась Москва. Однако в июле центр народного возмущения переместился в Хабаровск. Впрочем, несмотря на многочисленные и долгосрочные акции в поддержку арестованного губернатора Фургала, власти не выполнили ни одно из требований протестующих.

Но есть в российской истории и примеры успешных региональных кампаний, когда чиновники реагировали на недовольство горожан и шли на уступки. Вот пять подобных примеров — за пять минут.