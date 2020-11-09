Мостовой заявил об отсутствии ограничений на интимную жизнь у российских футболистов

09.11.2020, 22:48, Новости дня

У российских футболистов нет положений в контрактах, которые бы накладывали ограничения на интимную жизнь, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной РФ по футболу Александр Мостовой.

После появления в Сети видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба занимается самоудовлетворением, болельщики предположили, что данное поведение российского форварда могло быть вызвано специфическими ограничениями, которые тренеры накладывают на игроков. Известно, что во время Чемпионата мира 2018 года главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев запретил игрокам заниматься сексом.

«Я, конечно, играл немного в ином времени, нежели Дзюба. Можно сказать, что даже застал поколение до меня, хотя, когда заканчивал, то успел поиграть и в новом поколении. Но если уж говорить про мое время, то никаких запретов на любого рода сексуальную жизнь никакими контрактами футбольными не предусматривалось. Об этом даже никто и не думал, что нужно какие-то меры вводить», – говорит Мостовой. Он рассказывает, что не слышал о подобного рода запретах и в современных футбольных договорах.

Он также поддержал решение тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова не вызывать капитана команды на предстоящие в ноябре матчи. «Правильно Черчесов сделал, что не позвал Дзюбу на игры, потому что незачем сейчас создавать этот негативный фон, поскольку вокруг обстановка и так накалена до предела. И ситуация с Дзюбой неприятная, потому что это футболист, знакомый нам всем человек. Но и его можно понять, что это личная жизнь, а его взломали», – рассуждает собеседник.

Мостовой призвал народ поддержать спортсмена, ведь он не единственный, кто попал в подобную ситуацию. При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не оправдывает футболиста, потому что все-таки нужно быть внимательнее в «век Интернета».

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать молодого человека решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотография со словами поддержки в адрес футболиста. Посты сопровождаются хештегом #ЯМЫДЗЮБА.