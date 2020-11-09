 

Армения намерена представить погибших российских летчиков к наградам

09.11.2020, 22:48, Новости дня

Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования Минобороны РФ в связи с гибелью летчиков сбитого в понедельник над территорией республики российского вертолета, сообщила пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

«Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования Министерству обороны РФ в связи с гибелью летчиков сбитого на территории Армении вертолета 102-й российской базы. Летчики погибли при выполнении союзнических обязательств РФ по обеспечению безопасности Армении, в связи с чем с одобрения Минобороны РФ они будут представлены к высоким государственным наградам Армении», – приводит текст заявления пресс-секретаря военного ведомства республики ТАСС.

В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны РФ заявили, что Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Ведомство подчеркнуло, что инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

В ОДКБ выразили серьезную обеспокоенность в связи с произошедшим.



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