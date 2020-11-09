 

Компания Opel запатентовала в РФ обновленный фургон Movano

09.11.2020, 22:45, Новости дня

Французская компания PSA Peugeot-Citroen объявила о выходе нового коммерческого автомобиля Opel Movano, который появился в базе Роспатента.

Предполагается, что модель имеет металлический кузов с удлиненным фургоном и высокую крышу. Рестайлинговая модель Opel Movano впервые вышла на европейский рынок в прошлом году. Отличить новую модель можно по мультимедийному комплексу, силовым агрегатам, а также более удобному салону. Также разработчики существенно доработали здесь системы безопасности.

Новинка Opel Movano имеет несущую конструкцию, что свойственно большинству автомобилей в данном сегменте. Напомним, до декабря минувшего года марка Opel не предлагала свои машины на российском рынке, однако теперь доступны три модели, включая компактный фургон Opel Vivaro.



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