 

Из подмосковного леса вынесли мужчину с поврежденной ногой

09.11.2020, 22:23, Разное

Спасатели вынесли из леса возле города Сергиев Посад в Московской области 40-летнего мужчину, который повредил себе ногу, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Известно, что он шел из деревни Наугольное в деревню Деулино вдоль железной дороги, однако решил сократить себе путь через лесной массив.

Это решение оказалось неудачным, поскольку пройдя всего несколько метров путешественник оступился, причем так, что не смог продолжить идти самостоятельно. По мобильному телефону он вызвал спасателей, которые оказали ему первую помощь и на носилках донесли до трассы, где его уже ждали врачи скорой помощи.



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