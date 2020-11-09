Мнение: Успеть в кино напоследок

09.11.2020, 22:05, Разное

В телеграме (канал Бриф.Незыгарь) появилось давно ожидаемое предуведомление:

“Эксперты прогнозируют закрытие кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, клубов и фитнесов в Москве в ближайшие две недели”.

Без этого им не обойтись – это часть обязательной маркетинговой программы перед всеобщим вакцинированием: необходимо загнать всех в максимально неудобные, некомфортные условия – только одним запугиванием (которое, надо отдать должное, продолжается нон-стоп по всем каналам с утра до вечера) цели не достичь. Я удивляюсь, почему до сих пор еще не объявили новый карантин… хотя понятно, почему: за карантин придется что-то опять выплачивать “широким народным массам”, какие-то “программы поддержки” – а кафе, рестораны и фитнесы с кинотеатрами, видимо, предполагается просто “кинуть”. Закроются и разорятся эти – купят и потом опять откроются другие, “делов-то”; расчет циничный и очевидный.

Надо, чтобы “спасительную вакцину” не надо было никому навязывать; надо, чтобы наоборот – когда ее предложат, все бы побежали “уколоться”, теряя тапки. Ковидоистерия испортит нам Новый год – вот что печально.

Самая здравая мысль – что надо перевести все предписания в разряд рекомендаций, организовать временные полевые госпитали в каждом субъекте и класть туда всех желающих, НЕ ЗАКРЫВАЯ имеющиеся больницы, а врачей привлечь обратно из тех, кого “оптимизировали” за последние 15 лет – на это, конечно, “мы пойтить не могём”, это “очень дорого”.

Лучше заставлять всех носить маски, и опыт Европы все “специалисты” предпочитают игнорировать. Хотя вся Европа начиная с весны (!!) ходила в масках под угрозой совершенно драконовских штрафов, можно сказать, что в Европе маски не снимали прямо с апреля и по сей день – и тем не менее нам рисуют “беспрецедентную вспышку” с сентября. Как так? Может быть, дело все ж не в масках?

Ответ один – Мааалчать!!