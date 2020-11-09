Мнение: О судьбе проекта “Исторические материалы”

09.11.2020, 22:00, Разное

О судьбе проекта "Исторические материалы"

Начнем с главного. Как уже сообщалось, в ЛНР погиб командир «Призрака» Алексей Марков (Добрый) https://colonelcassad.livejournal.com/6270960.html. А истмат.инфо http://istmat.info/, – это творение Алексея. Он же обеспечивал работоспособность сайта и сервера, умудряясь последние 6 лет делать это на войне. Его трагическая смерть породила и обострила ряд важных проблем и вопросов (коих и до этого хватало), связанных с дальнейшей работой сайта. Так что если в ближайшее время будут перебои в работе истмата, не пугайтесь. Теоретически все должно наладиться.

Теперь то, что касается архивных документов по прошлому сбору денег. Из-за карантина все растянулось на год. В итоге получилось 5 партий. Раз https://lost-kritik.livejournal.com/87692.html, два https://lost-kritik.livejournal.com/87826.html, три https://lost-kritik.livejournal.com/92098.html, (четыре и пять https://lost-kritik.livejournal.com/92463.html). Общий список с самого начала теперь выглядит так http://istmat.info/node/61256.

С анонсированными документами по делу Л.П. Берии случилась небольшая неприятность. Внезапно выяснилось, что до сих пор основная часть не рассекречена, так что в этом направлении пока выжать нечего. А как хотелось, как хотелось….

Что дальше? Основная часть, – это убийство С.М. Кирова (там оказалось еще всего немеряно), плюс то, что пропустил. Дополнительно, если уместимся, то занырнем также в особую папку ПБ, поскольку мимо нее ну никак не пройти. Если вдруг получится (пока маловероятно), то и приказы НКВД в той части, что связана с прошедшей в 1938-1939 гг. реабилитацией и процессами над сотрудниками. Пока из-за пандемии доступ в хранилище закрыт. И по-мелочи. Вышло несколько интересных сборников доков. Один, посвященный ВПК в начале ВОВ, несколько томов посвященных дорогому Леониду Ильичу и борьбе с Троцким. Их тоже сделаем.

Параллельно, по чуть-чуть, можно запустить тему Катыни. Это материалы комиссий Бутца и Бурденко, опросы свидетелей и т.д. Документов много. Кстати, поляки откатали себе все. С доступом пока также проблемы из-за короны, но успел просмотреть в феврале несколько дел, и отобрать около 500 листов (по деньгам тыс. 25). Можно пока сделать их. Эта тема полностью на ваше усмотрение. Как всегда голосуем рублем, с переводом пишем «Да» или «Нет». По итогам голосования либо запускаем это направление, либо забыли.

Если проблемы, связанные с Истматом вдруг пойдут по худшему варианту, то документы будут выложены на яндекс-диске. А там дальше посмотрим, как карты лягут.

Сбер: 6390 0238 9000 9985 59 (Да 18 цифр)

Альфа: 5559 4928 1382 3518

Открытие: 5586 2000 8065 6173

PayPal: [email protected]

https://lost-kritik.livejournal.com/93163.html – цинк

От себя добавлю.

Проект, который создал и помогал поддерживать погибший Алексей Марков, один из лучших проектов на историческую тематику в Рунете. Материалы, которые там публикуют, вы периодически можете видеть в данном блоге.

Из последнего особенно вызвали интерес материалы по убийству Кирова, по злоупотреблениям сотрудников НКВД в 1937-1938-м годах (что на самом деле скрывалось за фразой "нарушения социалистической законности"), по реабилитации незаконно репрессированных в 1938-1940м годах (задолго до пресловутой "хрущевской оттепели"). Читая эти документы, прекрасно понимаешь, насколько далеки от реальности чернушные и лакировочные мифы о репрессиях 30х.

Главная ценность проекта, это публикация архивных документов как есть – вы сами их можете читать/скачивать (абсолютно бесплатно) и сами знакомиться с советской историей в оригинале, делая собственные выводы о тех или иных событиях не на основании последующих трактовок, а на основании исторических документов, большая часть которых в советское время была засекречена. За ручку по тому или иному идеологическому маршруту вас тут никто не поведет – читаете сами, выводы делаете сами.

Это и есть та самая незаметная и кропотливая работа по открытию доступа в архивным материалам для простых граждан. Работа которая ведется годами. Так что, кто хочет помочь продолжить дело Алексея Маркова и команды проекта "Исторические материалы", может помочь рублем или перепостом. Проект безусловно должен жить и развиваться, чтобы дело Алексея Маркова продолжало жить, а наша история была доступна нам без купюр.