Мнение: О суперударе Путина по американской сланцевой нефти

09.11.2020, 21:55, Разное

А вот и первый послевыборный «подарочек» самоназванному американскому президенту Джо Байдену прилетел. Из России, с любовью. От самообнулённого оппонента, запрезидентствовавшегося Владимира Путина.

Нет, речь не о том, что нынешний хозяин Кремля зажал поздравительную телеграмму своему заокеанскому визави. Всё гораздо круче. Бить – так по-больному.

Российские власти решили поручить «Роскосмосу» ликвидацию технологической отсталости и импортозависимости отечественной нефтяной промышленности. Входящему в госкорпорацию Московскому институту теплотехники, который ранее разрабатывал межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Булава», поручено за два года создать комплексы гидроразрыва пласта, собственное производство которых в России по-прежнему отсутствует. МИТ определён единственным поставщиком на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и производству комплексов ГРП в 2020-2021 годах. Он должен создать опытный образец комплекса за счёт федерального бюджета, а затем до конца 2023 года провести стендовые и полевые испытания и подготовить комплексы к серийному производству. После чего в течение трёх лет с момента запуска комплексов ГРП в серийное производство обязан реализовать их на сумму, в три раза превышающую размер полученных из бюджета средств. И всё это великолепие должно быть на 80% обеспечено российскими комплектующими.

Технологии гидроразрыва пласта, которые активно применяются в #США, позволяют резко увеличить отдачу из скважин, «оживить» старые месторождения и добывать труднодоступную нефть из сланцевых пород. Надо сказать, что значительный вклад в их становление и развитие внесли советские учёные Сергей Христианович и Юрий Желтов (1953 год), а впервые в мире гидроразрыв угольного пласта в целях добычи метана был произведён в 1954 году в Донбассе. Но потом #Россия как-то сдала свои позиции на этом направлении.

В итоге сейчас российские нефтяные компании покупают оборудование для гидроразрыва пласта почти исключительно за рубежом. По итогам прошлого года более 95% установок были американского, европейского и китайского производства. Причём сами комплексы в массе своей устарели технически и морально: порядка 80% из них выпущены 10 и больше лет назад.

И, как считают в Кремле, «недостаточная инновационная активность» компаний российского ТЭК, а также их «ориентация на импорт технологий вместо развития научно-технологического потенциала» является одним из главных рисков для энергетической безопасности страны. По этой причине Владимир #Путин ещё полтора года назад решительно потребовал от нефтяников «развивать отечественный научно-технический потенциал», активно «осваивать передовые технологии в сфере энергетики» и «предотвратить критическое отставание РФ».

Теперь вот найден тот, кто займётся воплощением этих ценных указаний на практике. Московский институт теплотехники, который за 20 лет разработал «Булаву», за 12 лет – «Тополь-М» и примерно за 10 – «Ярс», создаст с нуля российскую установку гидроразрыва пласта. Возможно, с гиперзвуком или чем-нибудь ещё высокотехнологичным – универсальный космонавт, покоритель Луны и завоеватель Марса Дмитрий «Батут» Рогозин подскажет. А если что-то пойдёт не так, можно ведь и твёрдотопливную МБР пустить в дело.

Американской нефтянке пора начинать трепетать?