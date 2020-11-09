В ноябре в Украине пройдет международный воркшоп “Развитие лидерских качеств по методике Leadership agility Circle Platform”

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09.11.2020, 21:50, Новости дня

18–19 ноября в Украине пройдет международный воркшоп “Развитие лидерских качеств по методике Leadership agility Circle Platform” от швейцарского TLEX Institute.

TLEX Institute – это исследовательско-консалтинговая организация, разрабатывающая эксклюзивные методики развития лидерских способностей на основе прогрессивных западных методик и восточных техник повышения осознанности. Сеть офисов TLEX Institute работает в Швейцарии, Великобритании, США, Канаде, Мексике. На их базе уже прошли индивидуальные и корпоративные трансформационные тренинги более 30 000 человек, включая команды таких международных организаций, как World Bank, Coca-Cola, Novartis, Siemens, Tetra Pack, Delloite, Harvard Business School и др.

Организаторы отмечают на сайте мероприятия, что Leadership Circle Profile (LCP) – уникальная комплексная методика оценки лидерских качеств, основанная на методологии гибкого лидерства по двум причинам:

LCP дает возможность оценки компетенций для измерения как внутренних, так и внешних аспектов лидерства;
LCP представляет собой мощную основу для понимания человеческого поведения и развития, а также для взаимосвязей между многими оцениваемыми измерениями.

Преподавателями выступят консультант и тренер TLEX Europe, консультант по вопросам управления репутацией, доктор экономических наук Гаурав Гаур и консультант по вопросам управления репутацией, доктор экономических наук Елена Деревянко.

Гаурав Гаур имеет степень инженера и степень магистра делового администрирования в области финансов Корнельского университета, США. Он является сертифицированным тренером Leadership Circle, а также сертифицированным тренером DISC, провел более 7 тысяч учебных часов в Европе, США, России, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке и в Африке. Среди его клиентов – клепании Accenture, Deloitte, IKEA, Roche, Nivea, Warwick Business School, Japan Tobacco International и Atlas Copco.

Елена Деревянко занимается вопросами совершенствования корпоративных систем управления и репутацией лидеров организаций в течение более, чем 20 лет. Имеет ученые степени доктора экономических наук (Украина) и PhD Political Economy (Швейцария), сенатор Европейского экономического сената. Возглавляет ведущее украинское коммуникационное агентство PR-Service, консультирует крупный украинский бизнес, международные компании, политиков и лидеров мнений.

Воркшоп будет проходить в онлайн-формате Zoom-конференции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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