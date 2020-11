Трамп уволил главу Пентагона

09.11.2020, 21:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп сообщил, что назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

“Я рад объявить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный Сенатом), будет временно исполняющим обязанности министра обороны. Решение вступает в силу немедленно”, – написал американский президент.

Он поблагодарил Эспера за службу.

“Крис сделает великолепную работу! Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу”, – добавил Трамп.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

23 июля 2019 года Сенат США утвердил кандидатуру Эспера на должность министра обороны Соединенных Штатов.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Байдена с победой на выборах президента США уже поздравили ряд политиков, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.