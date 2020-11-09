 

На Украине предложили отселять россиян во время боевых действий

09.11.2020, 21:48, Новости дня

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, предполагающий принудительное отселение граждан РФ на время боевых действий.

Документ регламентирует задачи правоохранительных органов Украины, вооруженных сил страны и органов местного самоуправления по обеспечению сбора, сопровождения, охраны, содержания военнопленных и интернированных лиц, передает ТАСС.

Как поясняется в законопроекте, под интернированными лицами подразумеваются те, кто принудительно отселен в определенные места и кто несет угрозу нападения или осуществляет агрессию против Украины. Выявлять интернированных лиц будет служба безопасности Украины, которая должна уведомлять об их обнаружении Генштаб и ВСУ. Что касается местных органов, то они могут участвовать в определении места для принудительного поселения интернированных и осуществлении мероприятий по их содержанию.

Кроме того, законопроектом запрещается покидать Украину иностранцам, в отношении которых принято решение об отселении. При этом решение об отмены интернирования может быть принято сразу же после окончания боевых действий или отсутствии оснований для интернирования, сказано в документе.

В 2018 году в Раде пообещали выселить россиян с Крыма.



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