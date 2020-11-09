Создатель рыболовецкой компании осужден за похищение человека

09.11.2020, 21:48, Новости дня

Басманный суд Москвы приговорил создателя рыболовецкой компании «Норд пилигрим» Юрия Тузова к девяти годам колонии за вымогательство и похищение человека, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Тузова виновным по ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). И постановил назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что его сообщники также получили по решению суда большие сроки. Так, Сергей Голубев приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, Висит Ингаев – к восьми с половиной, Джамалдино Ваха – к восьми годам, Пак Валерий – к девяти с половиной, Алан Дудаев – к семи с половиной годам колонии, Наталья Валкович – к пяти годам условно.

Гособвинитель требовал приговорить Тузова к 12 годам колонии. Основанием для возбуждения дела в отношении него стало заявление гендиректора ООО «Лоджистикс-Москва» Павла Сурина. Он утверждал, что неизвестные выманили его из офиса в Москве, избили и вывезли за МКАД. Свое похищение Сурин связал с арбитражным спором по векселю на 400 млн рублей, который некогда выпустила одна из компаний Тузова.

В 2018 году в ходе расследования дела Тузова разразился скандал. Защита бизнесмена заявила, что следователь по расследованию особо важных дел управления по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Мария Слезкина, которая и расследовала данное дело, потребовала у Тузова взятку в 2 млн евро за изменение меры пресечения на домашний арест. Подследственный написал заявление в ФСБ, после чего спецслужбы задержали предполагаемых соучастников – друга Слезкиной из Абхазии и его приятеля. После этой истории девушка уволилась из комитета и скрылась за границей. Пресненский суд Москвы в 2019 году принял решение о заочном аресте бежавшей на Украину Слезкиной.