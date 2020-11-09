США ввели санкции против министерств нефти и обороны Сирии

09.11.2020, 21:48, Новости дня

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии, сообщила пресс-служба американского минфина.

Кроме того, в списке еще девять компаний и организаций, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов. Список также содержит имена шестерых граждан Сирии и двух граждан Ливана, передает РИА «Новости».

Напомним, 30 сентября США ввели санкции в отношении шести граждан Сирии и 13 сирийских организаций, также в санкционный список попало министерство туризма республики. В августе США внесли в санкционный список несколько сирийских граждан.

Ранее США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Кроме того, минфин США ввел санкции против сына президента Сирии.