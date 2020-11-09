Меня заставляют прививаться от COVID-19. Что делать?

09.11.2020, 21:35, Разное



1

минута

Может ли работодатель заставить сделать вакцину от COVID-19?

В федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено право гражданина на отказ от вакцинации — никто не может заставить вас сделать прививку, если вы этого не хотите. В законе прописана и другая сторона вопроса: отсутствие прививок может повлечь некоторые ограничения, например, на въезд в страны, для посещения которых требуется вакцинация от некоторых видов инфекции, или отказ в приеме на работу, связанной с высоким риском заболевания.

«Важно понимать, что эти законодательные нормы касаются только вакцинации препаратами, прошедшими регистрацию после завершения полного цикла клинических испытаний. От гриппа, от кори, например. Но не вакцины от COVID-19, которая на сегодняшний день до конца не испытана», – рассказала «МедПортал» исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.

Эксперт напомнила, что одним из ключевых принципов участия в клинических испытаниях является добровольное информированное согласие. Это правило закреплено как в российском, так и международном законодательстве. В ст.21 п.2 Конституции РФ указано, что никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским или научным опытом. Об этом гласит и Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации, в которой закреплены базовые этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека.

Иными словами: если вы не хотите прививаться вакциной от COVID-19 до окончания клинических испытаний, никто не может вас к этому принудить. Вас не могут уволить, оштрафовать или наложить ограничения на профессиональную деятельность.

Куда обращаться в случае, если работодатель настаивает на вакцинации?

Светлана Завидова рекомендует в первую очередь обратиться в Трудовую инспекцию, которая обязана реагировать на нарушения прав работника. Эксперт предложила сообщать о подобных инцидентах в АОКИ, которая заинтересована в том, чтобы любые клинические испытания в РФ проходили с соблюдением законодательных норм.

«Чем более открыто и публично вы будете заявлять о случаях принуждения, тем лучше. Не надо бояться. Никто из регулирующих органов не захочет признать факт принуждения к клиническим испытаниям», – сообщила эксперт.

Вы можете написать в Ассоциацию на электронную почту [email protected] либо позвонить на горячую линию по телефону +7 (916) 990 03 85.