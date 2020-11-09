Мнение: Аристотель о демократии, достойные зарплаты и чёрные протесты в Нигерии

09.11.2020, 21:30, Разное

1. Несмотря на печальный исторический опыт, многие сторонники левых идей до сих пор не понимают, почему коммунизм практически несовместим с демократией. Между тем, этот вопрос осветил ещё Аристотель две с половиной тысячи лет назад. Вот что об этом пишет блогер keleg на своём Дзен-канале:

https://zen.yandex.ru/media/id/5c99ac9bd2276300b3be12cc/demokratiia-nu-pochemu-ona-ne-rabotaet-5f644188174f9a0e6d18759d

Аристотель на основании наблюдений над современными ему демократиями считал, что такое устройство возможно только при не слишком больших различиях между богатыми и бедными. “Середняков” должно быть больше половины, иначе демагоги быстро поднимут большинство бедняков на грабеж богатых и все закончится анархией.

По Аристотелю демократия работает только при уважении прав собственности, но для этого нужно чтоб эта собственность была в достаточном количестве больше, чем у половины граждан. Анархии и революции граждане не допустят тогда, когда им есть что терять.

2. Дискуссионное мнение о достойных зарплатах:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/v-rossii-vse-liudi-poluchaiut-dostoinye-zaraplaty-i-eto-ne-shutka-i-ne-sarkazm-5f9fcc77b09e797ceb0047ec

На всех заводах России платят достойные зарплаты. На всех без исключения.

Стоп, отставить гнев! Сами подумайте, если люди встают каждое утро в будни, одеваются и идут на завод, разве это не значит что они получают ту зарплату, которая их устраивает? Конечно, всегда хочется получать больше. Но ведь крепостное право в России отменили в 1861 году, и сегодня никого никто не держит, любой человек может работать там, где захочет, при этом в любой части нашей огромной страны. Он может пойти на завод, может вообще сменить сферу деятельности, например, работать в такси, устанавливать кондиционеры или монтировать окна. Он может класть плитку, стать сантехником, сварщиком, плотником, делать мебель, вязать шарфы и варежки или варить варенье.

В конце концов, он может завести свой видео-канал на Ютуб или блог здесь, в Дзене.

При том, что вокруг море возможностей, этот человек продолжает вставать утром, одевается и идёт на завод. Значит зарплата, которую ему там платят, достойная, по крайней мере, её уровень таков, что этот человек считает, что она недостаточно низка, чтобы что-то менять.

3. Лозунг «Чёрные жизни важны» обрёл завидную популярность не только в США, но и в Африке. В Нигерии чернокожие протестующие восстали против чернокожей полиции:

https://lenta.ru/news/2020/11/02/nigeria/

Экономика Нигерии, страны с наибольшим ВВП в Африке, оказалась под угрозой краха из-за продолжающихся протестов против полицейского насилия, пишет CNBC. Ответные действия правительства могут сорвать наметившиеся позитивные изменения.

С сентября в Нигерии проходят акции протеста против насилия со стороны специальных полицейских отрядов по борьбе с грабежами (SARS). Их бойцов обвиняли в массовых избиениях и внесудебных расправах над жителями страны, заподозренными в тех или иных правонарушениях. 11 октября власти объявили о роспуске SARS, однако протесты продолжились, а их участники стали требовать проведения более фундаментальных реформ.

С одной стороны, ничего удивительного: мы много раз видели, как какая-нибудь идеология рождается на Западе, а страдают от неё в других частях света. С другой стороны, наивно было бы надеяться, что после завершения выборного противостояния в США ситуация придёт в норму.

Чёрное и цветное население играет всё более заметную роль в демографии США, и, как показывает практика, электорат социалистов готов протестовать даже в тех случаях, когда белых в стране почти нет.