Дерзкие старухи – Личное мнение

09.11.2020, 21:20, Разное

Почти синхронно моё чувство прекрасного оскорбили две дерзкие старухи: высохшая Светка Бондарчук и рыхлая Наташка Королёва.

Как именно оскорбили?



Фото: Соцсети

Вывалили на всеобщее обозрение свои старые молочные железы, предварительно их (и себя) отфотошопив.

Зачем они это сделали? Что именно хотели сказать миру, разбросав по экранам наших айфонов свои увядшие телеса?

Что их всё ещё можно хотеть? Что они — секси? Самим-то не смешно?

Вот вам облезлая Светка с её костлявой грудной клеткой старухи Изергиль, рыхлой, старческой подмышкой и морщинистым, вялым лицом.



Фото: Соцсети

Вот вам уютная бабуся Наталья, брыли и второй подбородок которой развеваются на ветру, подобно флагам, а в окопах морщин может спрятаться целый таракан.



Фото: Соцсети

Смотрю я на всё это и думаю: что в головах у этих баб?

Зачем они регулярно и с таким упорством раздеваются? С какой такой целью?

Нет, я не ханжа. Именно я лет 12 назад ввела моду на голые жопы в Рунете, когда ещё Инстаграма-то и в помине не было. Я люблю смотреть на красивые тела, но — ёлы-палы! — всему должна быть мера.

Сейчас в Инстаграме каждая вторая клуша мнит себя звездой фильмов для взрослых, наложив фильтры на потасканную морду и вялое туловище.



Боня у себя в Инстаграме и в Инстаграме другого — по всей видимости, хорошего — человека. Фото: Телеграм

Лично меня уже тошнит от всего этого. Перебор. Даже меня тошнит, представляете?

На днях увидела видео чеченской девушки, которой помощник Кадырова вручает приз. И так меня это видео что-то зацепило. Не сразу поняла, чем именно.

https://t.me/lenamiro/7526

Потом дошло, чем: наконец-то! Во всём этом засилье эскортограмных развязных баб я почти забыла, как выглядят нормальные девичьи лица. Чистые, симпатичные, те, на которых ещё можно прочить такую эмоцию, как смущение.

Смущение — опять же! — не наигранное, как у инстаграмных шалав, а неподдельное, искреннее, являющееся следствием хорошего воспитания.

К чему это я? Ах, да: бабки, оденьтесь уже, а? Стыдно за вас.

Мой вам добрый совет: продолжайте и дальше хорошо кормить своих содержанцев, покупать им подарочки, и те в качестве благодарности нассут вам в уши о том, что вы желанны. Этим и удовлетворитесь. И угомонитесь. Накиньте на себя пальто, что ли. И не забудьте его застегнуть.

Не позорьтесь. У вас же дети есть и даже внуки. Хотя бы о них подумайте.

А вы считаете, что раздетая пятидесятилетняя бабка — это круто? Или всё же — стыдно?

Почему?