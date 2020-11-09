 

“Иногда со стороны виднее”: Анна Седокова попросила у подписчиков советов

09.11.2020, 21:17, Разное

Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о своей потребности в советах от верных подписчиков. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке исполнительница позирует, стоя в мраморном дверном проеме, облаченная в оверсайз-костюм салатового цвета. Фото Седокова сопроводила откровениями о том, что сама нередко любит давать советы, даже тогда, когда её об этом не просят. Однако, как призналась она, советы бывают важны для любого человека, так как взгляд со стороны может быть очень полезен. В свете такой гипотезы знаменитость обратилась к подписчикам, дать ей рекомендации по поводу нюансов творчества. “Сейчас у меня важный поворот. Какую музыку выбирать, что петь? Какая музыка важна? Больше говорить о личном или закрыть страницу?” – призвала хозяйка аккаунта фолловеров к откровенности. Впрочем, она упомянула, что нуждается в назиданиях исключительно насчет творчества, а не личной жизни.

Стоит отметить, что кое-кто из посетителей страницы не проникся просьбой певицы и предпочел слегка покритиковать внешнюю составляющую фото. Критика касалась наряда красотки – по мнению фолловера, костюм вышел неудачным и больше напоминает мужскую одежду. Впрочем, большинство поклонников откликнулись на пожелание любимицы, подчеркнув при этом, что её творчество им очень импонирует, а в будущем главным “советчиком” Седоковой должно стать её собственное сердце.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Umidigi представила «бессмертного бизона», серию защищенных смартфонов

26.07 / В курортном городке Турции на женщину набросилась стая собак

05.11 / Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти 92-летнего отца

09.10 / Муж бьёт, Таня пьёт? – Личное мнение

31.07 / На турбазе в Алтайском крае загадочно умерла семья из четырех человек

04.08 / Немцы нашли в Великобритании «убийцу» российского танка «Армата»

19.10 / Утренний кофе натощак повышает уровень сахара и нарушает метаболизм

01.11 / Попал в прошлое и не вернулся

24.10 / Данила Козловский и Ольга Зуева официально расстались

01.10 / Мнение: О внезапно открывшейся силе России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска