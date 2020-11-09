“Иногда со стороны виднее”: Анна Седокова попросила у подписчиков советов

09.11.2020, 21:17, Разное

Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о своей потребности в советах от верных подписчиков. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке исполнительница позирует, стоя в мраморном дверном проеме, облаченная в оверсайз-костюм салатового цвета. Фото Седокова сопроводила откровениями о том, что сама нередко любит давать советы, даже тогда, когда её об этом не просят. Однако, как призналась она, советы бывают важны для любого человека, так как взгляд со стороны может быть очень полезен. В свете такой гипотезы знаменитость обратилась к подписчикам, дать ей рекомендации по поводу нюансов творчества. “Сейчас у меня важный поворот. Какую музыку выбирать, что петь? Какая музыка важна? Больше говорить о личном или закрыть страницу?” – призвала хозяйка аккаунта фолловеров к откровенности. Впрочем, она упомянула, что нуждается в назиданиях исключительно насчет творчества, а не личной жизни.

Стоит отметить, что кое-кто из посетителей страницы не проникся просьбой певицы и предпочел слегка покритиковать внешнюю составляющую фото. Критика касалась наряда красотки – по мнению фолловера, костюм вышел неудачным и больше напоминает мужскую одежду. Впрочем, большинство поклонников откликнулись на пожелание любимицы, подчеркнув при этом, что её творчество им очень импонирует, а в будущем главным “советчиком” Седоковой должно стать её собственное сердце.