 

Ученые: Витамин C не улучшал всасывание препаратов железа при железодефицитной анемии

09.11.2020, 21:17, Разное

Специалисты из Китая засомневались в целесообразности общего приема железа и витамина C у людей с железодефицитной анемией (ЖДА). Из результатов последнего опыта сообщается, что витамин не действовал на поглощение железа и гемоглобин.
Ученые Университета Фудань проводили опыты, где сравнивали эффективность лекарств железа при добавочном применении витамина C и без него. В исследовании принимали участие 440 людей с ЖДА в первый раз диагностированном. Большая часть добровольцев была женщинами, фактором болезни у которых стал эндометриоз и миома матки.

Часть добровольцев принимала 100 мг железа и 200 мг витамина C каждые 8 часов, а другие – лишь железо. На протяжении 3-х месяцев проходило лечение. Через 2 недели после приема препаратов средние перемены гемоглобина были равнозначными и составили 2,00 г/дл в группе витамина C и 1,84 г/дл – в параллельной группе. Ученые не обнаружили большого различия между группами, в том числе и по уровню ферритина. Также были сходные неприятные проявления.

Эксперты заявили, что поглощение железа и возобновление гемоглобина в группах было равноценным. Они не исключают, что витамин C не является обязательным для людей с ЖДА.



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