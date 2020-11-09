Ученые рассказали о повреждениях сердца из-за коронавируса

09.11.2020, 21:17, Разное

Ежедневно исследователи узнают о COVID-19 новую информацию. Они обнаружили, что длительная болезнь вредит сердечно-сосудистой системе, а также приводит к возникновению проблем, с которыми необходимо будет бороться и после излечения.

Ученые из нью-йоркской Школы медицины Маунт-Синай сообщили, что в период болезни коронавирус влияет на работу сердца. Опыт продемонстрировал, что 62% участников с заболеванием имели поражение органа.

Доктора вели наблюдение за 305 пациентами, их средний возраст составил 63 года, а 67% из них были представителями мужского пола. В итоге было обнаружено у 190 добровольцев повреждение миокарда. У 118 человек подобную проблему выявили до поступления в больницу. У 72 больных нарушение работы сердца диагностировали уже в госпитале.

Также специалистами были найдены и другие отклонения в различных областях сердца. Часть из них приводят к легочной эмболии, сердечному приступу, сердечной и дыхательной недостаточности. Также не исключают уплотнения сердечных камер и увеличение в сердце жидкости.