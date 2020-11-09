Мнение: Письмо: “Отстояла свое право”

09.11.2020, 21:10, Разное

Вот здесь у автора такая плохая рефлексия, что, кажется, она вообще не живет, а создает видимость жизни.

Раньше создавала видимость семейной жизни, теперь создает видимость решительного поведения при разводе.

В описаниях мужа куча противоречий. И в целом история – вранье, хотя основные факты она излагает верно, но так, будто высасывает из пальца бездарный женский роман.

Разбирайте письмо сами, тем более автор вас благодарит за “неоценимые знания”.

vikta_nepodarok

Здравствуйте, уважаемые Эволюция и комментаторы! Спасибо большое за Ваш труд и неоценимые знания. Очень надеюсь на разбор моего письма, мне важен взгляд со стороны на непростую для меня ситуацию. Очень хочу выйти из нее с наименьшими потерями и вновь обрести себя.

Я сейчас нахожусь в стадии развода после 16 лет брака с любимым мужчиной. Мы познакомились 18 лет назад, были студентами. У обоих первые серьезные отношения. В браке родились двое детей, дочери 14, сыну 11. После рождения детей я вся растворилась в семье, муже, детях. Получала настоящее удовольствие от заботы о них, о комфорте и уюте. Тем больнее было узнать, что во время второй беременности у мужа появилась постоянная любовница и много других сексуальных историй. Первое желание-развод, но страшно до потери сознания- как я без него?? Я зависела от него полностью – работы нет, уверенности в себе нет, ничего нет. Он извинялся, просил дать шанс. Дала шанс. Любила его ужасно, очень тяжело переживала.

Сейчас я востребованный специалист, работаю в хорошей клинике и хорошо зарабатываю. Еще 1,5 года назад все, что зарабатывала- отдавала в бюджет. Себе оставляла только на бензин и на маникюр. Затем отстояла свое право тратить заработанное самостоятельно- все деньги уходили на семью, но мне было важно чувствовать свою значимость в своих же глазах- я могу заработать, и могу потратить. У мужа карьера в Москве непростая была, много чего пришлось пройти. Сейчас он очень востребован в своих кругах, устроился во вторую зарубежную компанию, хорошо зарабатывает. Внешне он очень красив, высокий, стройный, ухоженный, хорошо одевается. Денег на себя не жалеет- хорошая обувь, на заказ сшитые костюмы и сорочки, дорогая машина. Я внешне выгляжу не особо, у меня был лишний вес ( сейчас на нервах очень сильно похудела), наряжаться мне разонравилось. У меня какая-то деперсонализация произошла- я не узнаю себя в зеркале, поверить не могу, что это бесформенное нечто- я. Я прекрасно понимала, что я не нравлюсь мужу внешне, но ничего не делала. Мотивации ноль, энергии ноль. Моя самооценка настолько была зависима от него. Отношения наши стали портиться- с одной стороны, все неплохо, мы общаемся, разговариваем на самые разные темы, вместе строим быт, встречаем рассвет, пьем вино и смотрим фильмы. Но любви нет. Секса нет. Близости нет. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется в наших отношениях был дисбаланс. Я из кожи вон лезла, чтобы порадовать, ублажить- любимая еда, комфорт, выглаженная одежда, забота о здоровье. это правильно-заботиться о муже, но наверное при этом по-собачьи хвостом вилять не обязательно. С его стороны принятие этого всего как должное с периодическими вспышками раздражения и гнева. Доставалось всем, и его матери пока она с нами жила, и детям. Дочь говорит- по шагам понимает, кто идет, и если идет папа- какое у него настроение. Дети его очень любят, но при этом они очень боятся его криков и гнева.

Месяц назад, после незапланированной воскресной встречи с журналистами, я приводила в порядок его одежду и увидела на вороте сорочки след от помады. Скинула ему фотографию, он ничего не ответил. Вечером детей отвезла в бассейн и позвонила. На мой вопрос- при каких обстоятельствах на его сорочке оказалась помада- получила ответ- ты же взрослый человек , знаешь при каких она появляется. Если бы он мне отвесил пощечину- это не было бы так оглушительно. Сказал, что наши отношения зашли слишком далеко и он давно перестал видеть во мне женщину. Он меня не любит, он меня уважает. Любит как женщину другую. Я сказала, что считаю его достойным любви и счастья и наши отношения в таком случае будут прекращены юридически. Попрощалась с ним до вечера и когда клала трубку, услышала его прости. Я не скажу, что была удивлена тем, что у него другая женщина- мне кажется, у него были какие-то интрижки периодически. Прямых доказательств у меня не было, я списывала это на свой ревнивый характер. Я понимала, что если что-то будет, это все равно рано или поздно вскроется. Вскрылось. Вечером состоялся разговор- я спросила, как он видит нашу дальнейшую жизнь? Он спросил- а ты? Я попросила его съехать, сказала ,что мне очень тяжело его видеть. Он сказал, что не хочет съезжать- дом был построен для детей и пусть они здесь будут. Очевидно, он считал, что дети с ним останутся. Я сказала, что это несправедливо- он уходит из семьи в другие отношения, значит мы с детьми остаемся. – раз ты так категорична, то ладно. На следующий день он рассказал детям, что меня не любит и любит другую, спросил с кем они хотят остаться. Дети захотели жить со мной. Через день после нашего разговора я уже была у адвокатов по семейным делам, заключала договор на ведение 3 судебных дел- по алиментам, на развод и раздел имущества. О том, что иду оформлять развод предупредила. Неделю он возвращался домой в привычное время ( последние 3 недели у него то встречи незапланированные были, то колл с Шотландией до 23 часов, то пробки), детям говорил, что ищет квартиру. Дней через 7 он искал документы на машину, якобы для пропуска на новую работу, спросил у меня- я сказала, что все документы у юристов. Он очень удивился, даже переспросил. Просил меня держать в курсе. Спустя 3 дня съехал, как теперь известно к своей новой женщине. С детьми общается, приезжал к ним, затем заболел и 2 недели они не виделись, на этих выходных забирал к себе. Дети с ней знакомы- это девушка с его прежнего места работы, они ее видели в числе гостей на его день рождения. В тот день я работала, приехала после 21- немного пообщалась с гостями и ушла- мне было неловко- много незнакомых людей, все пьяные- мы на разной волне. Он потом спросил- почему я ушла, я сказала честно – мне было ревностно, столько молодых коллег. Он сказал- ну могла бы с кем-нибудь из них за меня и поссориться. Я так изумилась- я твоя жена, говорю- не обалдел такие вещи говорить- чтобы я из-за тебя разборки устраивала. Он потом сказал, что ему льстит моя ревность к его коллегам.

Дети скучают по отцу, но достаточно спокойны. Они говорят, что он стал с ними лучше общаться. Я не спрашиваю у детей ничего, когда мне начинают что-то рассказывать- прошу не говорить. Мне очень тяжело это дается. Я ни одной минуты не сомневаюсь в правильности своего решения, но иногда такая тоска накатывает, хоть волком вой. Ревность меня периодически душит. Занимаюсь собой- сильно похудела, хожу на массаж- мне руководство клиники подарило курс массажа на аппарате, очень приятно. Бросила пить, на моей внешности это сказалось очень хорошо. Собираюсь в бассейн вернуться, все никак не доплыву. Стала чще видеться с братом и его семьей- я раньше не приглашала их особо- никогда не знаешь, какое будет настроение у мужа и не придется ли мне мучительно ждать, когда гости уедут. Отвлекаюсь на работу, как показала последняя зарплата- ничего так не мотивирует на работу, как развод. Общаемся с детьми, делаем много дел по дому вместе. Но каждую минуту, каждую секунду в голове мысли о нем. Я очень рада, что он не просит прощения, не общается со мной- и в то же самое время мне до слез обидно, что так все вышло. Я больше всего на свете боюсь опять себя предать и смалодушничать, если вдруг он будет назад проситься. Я не смогу свой минус держать. У меня сил нет. Я понимаю, что мне будет непросто- на развод я не пойду, от моего лица будет адвокат выступать. Муж говорит, что не хочет судиться, хочет все миром решить. Не особенно как-то интересуется разводом, для него было открытие, что из-за детей нас только через суд разведут. Нам еще придется делить дом и машины.

Я понимаю, все проходит- и это пройдет. Я очень хочу встать крепко на ноги, пережить это время и стать сильнее. Я все сделаю для того, чтобы изменить свою жизнь. Подскажите пожалуйста, как мне не сделать ошибки в своей линии поведения, я хочу выйти из этой ситуации максимально экологично и корректно для себя, прежде всего.

Я буду счастлива попасть на разбор, спасибо большое за внимание и время.