 

ОДКБ обеспокоилась инцидентом со сбитым российским Ми-24

09.11.2020, 21:08, Новости дня

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную обеспокоенность в связи с крушением российского военного вертолета в Армении, который был сбит азербайджанскими войсками, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Мы очень сожалеем, что обострение конфликта (в Карабахе) привело к таким печальным последствиям», – передает его слова РИА «Новости».

«Выражаем серьезную озабоченность произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел», – добавил Зайнетдинов. Он подчеркнул, что ОДКБ неоднократно призывала конфликтующие стороны к прекращению огня.

МИД Азербайджана признал, что Баку сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Ведомство подчеркнуло, что инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны РФ заявили, что Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.



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