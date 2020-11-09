Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

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09.11.2020, 21:08, Новости дня

Белоруссия решила выслать двух британских дипломатов из страны, сообщили в министерстве иностранных дел республики.

«Министерством иностранных дел Белоруссии ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в республике, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании персонами нон грата», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

Как отметил Глаз, решение Минска было вынужденным и основывалось на «подтверждении деструктивного характера деятельности указанных лиц». По его словам, дипломаты, объявленные персонами нон грата, – это военный атташе Тимоти Уайт Бойкотт и заместитель посла Великобритании Лиза Тамвуд: они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов. Глаз подчеркнул, что, несмотря на высылку дипломатов, Минск по-прежнему открыт для диалога с Лондоном.

В начале октября Белоруссия ввела санкции против ряда должностных лиц Великобритании в ответ на санкции Евросоюза.

Ранее Великобритания отозвала посла из Белоруссии для консультаций после того, как Минск принял решение выслать польских и литовских дипломатов.



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