“Мама Микеллы Абрамовой”: Алсу оригинальным образом сменила жизненный статус

09.11.2020, 20:53, Разное

Популярная певица Алсу разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, намекнув подписчикам на довольно оригинальную смену своего жизненного статуса. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы фолловеров.

На опубликованном в личном микроблоге фото исполнительница показала фрагмент сканворда, клетки которого содержат её имя. Однако, вопреки обыкновению, в формулировке вопроса не было упоминания об Алсу как о певице – трактовка задания наделила звезду сцены статусом “матери Микеллы Абрамовой”. Примечательно, что последняя стала известна широкому кругу публики как музыкальная исполнительница лишь недавно, после того, как одержала победу в песенном конкурсе “Голос”. Стоит добавить, что хозяйка микроблога не стала сопровождать снимок аннотацией, лишь добавив к нему пару довольных смайлов.

В итоге фолловеры Алсу восприняли публикацию по-разному. Так, кое-кто из подписчиков не преминул возможностью слегка “похейтить” певицу, намекнув на не вполне честное соперничество в конкурсе со стороны Микеллы Абрамовой. Впрочем, большинство поклонников выразило большую солидарность с гордыми чувствами любимицы, отметив попутно талант её дочери.