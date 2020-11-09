“Связано с общим снижением риска”: Ученые рассказали о влиянии перца чили на долголетие

09.11.2020, 20:53, Разное

Американские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влияния употребления перца чили на здоровье организма человека. Его результаты демонстрируют общее позитивное влияние данного продукта на продолжительность жизни.

Основные данные для анализа были взяты из пяти лидирующих профильных баз данных здравоохранения. Информация охватывала сведения о здоровье более полумиллиарда человек, проживающих на территории США, Китая, Италии и Ирана. При этом сравнение проводилось между теми людьми, кто употреблял перец чили в нормальных количествах, и теми, кто использовал его крайне редко либо не ел вовсе. В результате динамика показала у представителей первой группы исследуемых относительное снижение показателей смертности от болезней сердца на 26%, от онкологических заболеваний – на 23%, и от всего комплекса причин в целом – на 25%.

“Мы были удивлены, обнаружив, что в этих ранее опубликованных исследованиях регулярное употребление перца чили было связано с общим снижением риска всех причин, ССЗ и смертности от рака”, – отметил ведущий автор научной работы Бо Сюй, представляющий клинику Кливленда. Впрочем, медик добавил, что понимания точных причин и механизмов такой корреляции пока нет, поэтому исследования планируется продолжить.