 

Сергей Лазарев решил оголиться в поддержку Артема Дзюбы

09.11.2020, 20:53, Разное

Сергей Лазарев в поддержку Артема Дзюбы оголился перед камерой. Фотографией артист решил стать на сторону спортсмена после того, как интимное видео футболиста возникло в Сети.
На своей странице Instagram в режиме Stories Сергей Лазарев публично поддержал Артема Дзюбу и выступил за защиту частной жизни известных людей. Фотографию без одежды певец сделал в душе и оставил хештег #ЯМыДзюба.

Многие пользователи социальной сети тоже присоединились к флешмобу в поддержку футболиста. Они хотят, чтобы их услышали и поняли, что нельзя устраивать травлю человека за личную жизнь.

Напомним, что в Сети возник интимный ролик Артема Дзюбы, после которого ему даже пришлось закрывать страницу в Instagram. Из-за скандала спортсмена решили не вызывать в состав сборной России.



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