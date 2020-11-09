 

Трамп отправил в отставку министра обороны США

09.11.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке министра обороны страны Марка Эспера.

«Марк Эспер был смещен. Хочу поблагодарить его за службу», – написал Трамп в соем Twitter.

«Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны», – добавил он.

Напомним, NBC со ссылкой на источники сообщала, что шеф Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Как уточнялось, окончательное решение по данному вопросу должен принять глава американского государства Дональд Трамп. Позже официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что сообщения о том, что глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке, не соответствует действительности.



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