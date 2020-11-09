 

В Германии спрогнозировали нормализацию отношений США с ЕС и Россией при Байдене

09.11.2020, 20:48, Новости дня

С избранием президентом Соединенных Штатов Джо Байдена трансатлантические отношения нормализуются, выразил мнение профессор Свободного университета Берлина, политолог Нильс Дидерих.

«Я думаю, что тон между партнерами нормализуется. Думаю, что Байден точно знает, что американцы тоже зависимы от партнерства с другими странами. Это касается не только Европы, но и сотрудничества с Россией и Китаем», – передает «Интерфакс» его слова.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.



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