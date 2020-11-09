Новый кроссовер Toyota C-HR обновился и получил версию GR Sport в Европе

09.11.2020, 20:45, Новости дня

Обновленный компактный кроссовер Toyota C-HR представили на европейском рынке.

Говорить о радикальных изменениях не приходится, однако покупатели смогут приобрести кроссовер в спортивном исполнении GR Sport. В свою очередь, автомобиль имеет более агрессивную внешность, которая выражается в темных оттенках, новых бамперах, 19-колесных дисках и других особенностях. Кроме того, в салоне применили кожаные вставки и алькантару, придающие более привлекательный вид автомобилю.

Изменения в спортивном кроссовере связаны также с настройкой подвески и рулевого управления автомобиля. Уже к началу 2021 года GR Sport модификация поступит в продажу на европейском рынке. О возможности выхода в РФ пока данных нет.