В октябре в РФ сократились продажи машин Jaguar Land Rover

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09.11.2020, 20:45, Новости дня

Британский автогигант Jaguar Land Rover в прошлом месяце зафиксировал снижение объема продаж машин на российском рынке.

Всего за октябрь местные представительства марки продали 712 автомобилей на российском рынке, что свидетельствует о падении продаж на 12 % по сравнению с прошлым годом. Кроме того, аналитики подсчитали, что продажи моделей марки Jaguar упали в РФ на 37%, что соответствует 93 экземплярам техники.

Всего с начала текущего года на местном рынке удалось продать более 5,6 тысяч новых автомобилей Jaguar и Land Rover, что на треть меньше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Эксперты не исключают, что к концу 2020 года удастся частично восполнить текущую ситуацию с низкими продажами на местном рынке.



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