 

Opel может возродить название Monza для флагманского внедорожника

09.11.2020, 20:45, Новости дня

Известный бренд Opel несколько лет активно рассматривает возможность возрождения модели Opel Monza.

В рамках автосалона во Франкфурте в 2013 году показали концептуальную версию, которую в скором времени могут превратить в серийный автомобиль. Эксперты предполагают, что уже к 2024 году на рынок может выйти модель Monza в кузове внедорожника. Пока разработчики не раскрывают никаких деталей относительно будущей новинки.

Кроме того, автомобиль получил продвинутую архитектуру eVMP. Есть данные, что внедорожник могут оснастить электрической силовой установкой с запасом хода 650 километров. Флагманская модель может поступить на рынок под марками Opel и Vauxhall. Остальные сведения пока засекречены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные

03.10 / В Госдуме предложили дать ПДД статус федерального закона

20.10 / США не признали Белоруссию рыночной экономикой

23.09 / 72 часа на сборы. Болгария высылает двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

18.08 / В ситуацию с участием 12-летнего Максима Ткачука в “Детском Евровидении 2020” должен вмешаться Зеленский – Инна Костыря

22.10 / Онищенко увидел признаки гибридной войны в ситуации с коронавирусом

01.11 / Сотрудник российской колонии избил украинского политзаключенного Шумкова – тетка украинца

01.11 / Компания Apple выплатит 503 млн долларов за нарушение патентных прав

12.09 / Экс-глава генштаба Грузии оценил соглашение с израильской фирмой об усилении ПВО

05.07 / Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска