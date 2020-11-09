Opel может возродить название Monza для флагманского внедорожника

09.11.2020, 20:45, Новости дня

Известный бренд Opel несколько лет активно рассматривает возможность возрождения модели Opel Monza.

В рамках автосалона во Франкфурте в 2013 году показали концептуальную версию, которую в скором времени могут превратить в серийный автомобиль. Эксперты предполагают, что уже к 2024 году на рынок может выйти модель Monza в кузове внедорожника. Пока разработчики не раскрывают никаких деталей относительно будущей новинки.

Кроме того, автомобиль получил продвинутую архитектуру eVMP. Есть данные, что внедорожник могут оснастить электрической силовой установкой с запасом хода 650 километров. Флагманская модель может поступить на рынок под марками Opel и Vauxhall. Остальные сведения пока засекречены.