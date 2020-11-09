Компания Jaguar подняла цены на кроссоверы E-Pace и F-Pace в России

09.11.2020, 20:45, Новости дня

Британская премиальная марка Jaguar увеличилась стоимость на своих кроссоверы в России.

В частности, в ноябре модели E-Pace и F-Pace стали дороже на 102-106 тысяч рублей, что соответствует 1,4-3,5% от общей цены на автомобили. Минимальное удорожание на 102 тысячи рублей коснулось электрического паркетника E-Pace , который теперь продает в базовой комплектации от 3 миллионов рублей. В топовой комплектации стоимость достигает 4,37 миллиона рублей.

Что касается модели Jaguar F-Pace, то ее ценник увеличился на 106 тысяч рублей и составляет теперь от 3,95 млн рублей за базовую версию. Максимальная комплектация Jaguar F-Pace продается за 7,4 млн рублей. В целом, спрос на продукцию марки Jaguar в прошлом месяце снизился на 37%, что соответствует 93 проданным машинам в России.