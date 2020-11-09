В Волгоград прибыл “Поезд Победы”

09.11.2020, 20:43, Разное

“Поезд Победы” прибыл в Волгоград из Тулы. С экспозицией этой уникальной иммерсивной выставки, расположенной в движущемся составе, уже успели ознакомиться студенты и школьники.

В пресс-службе областной администрации подчеркнули, что вход посетителей организован с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. На то, чтобы осмотреть выставку у любителей военной истории будет два дня.

Авторы экспозиции создали настоящую “машину времени”, благодаря которой гости выставки буквально попадают внутрь несущегося по дорогам Великой Отечественной войны поезда. Добиться такого эффекта удалось сочетанием классического и современного подхода к формированию выставочного пространства.

Семь вагонов состава оснащены 50 проекторами, 18 видео-стенами и 12 интерактивными столами. Информация представляется посетителям в виде анимированной и трехмерной графики, фото– и видеохроники времен Войны. Не обошлась экспозиция и без реальных предметов тех времен.

В Волгограде завершилась первая часть маршрута движения “Поезда Победы”. Всего он проехал через 14 городов, через которые в 1941-1945 годах проходила линии фронта.

Вторая часть маршрута затронет Дальний Восток и пройдет по Транссибирской магистрали. В столицу России “Поезд Победы” вернется только в 2021 году.

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования России и ОАО “Российские железные дороги”. Авторами выставки “Поезд Победы” стали члены историко-художественной группы из Санкт-Петербурга “Невский баталист”.