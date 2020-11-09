Парламент Эстонии не поддержал отставку министра финансов из-за критики США

09.11.2020, 20:08, Новости дня

Парламент Эстонии не поддержал вотум недоверия министру финансов и председателю Консервативной народной партии (КНП) Мартину Хельме, который вынесоа оппозиционная «Партия реформ».

За отставку Хельме проголосовали 46 членов парламента из 101, в то время как для отставки требовался 51 голос, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что отец министра финансов – глава МВД Эстонии, вице-председатель КНП Март Хельме решил уйти в отставку после высказываний о президентских выборах в США. Министр назвал кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами» и заявил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд удовлетворила прошение об отставке главы МВД.

Между тем, Мартин Хельме (сын Марта Хельме) заявил, что результаты выборов президента США фальсифицированы. Премьер Эстонии Юри Ратас назвал эти высказывания абсурдными и призвал «немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США». Президент Кальюлайд сообщила, что намерена созвать совет по государственной обороне из-за этих заявлений.

«Уход Марта Хельме (с поста главы МВД) – это половина победы. За свои слова должен ответить и Мартин Хельме», – сообщила председатель Партии реформ Кая Каллас.