Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза времен ВОВ

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09.11.2020, 20:08, Новости дня

Умер последний в Санкт-Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

«Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика», – РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, он пережил блокадную зиму и ушел на фронт, где был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу.

Как пояснили в пресс-службе, за героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны он служил в войсках МВД в Ленинграде, работал на Кировском заводе. Многие годы занимался литературным трудом, писал о войне, о подвиге народа.



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