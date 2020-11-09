Мнение: Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре

09.11.2020, 20:00, Разное

Министр МВД Эстонии обвинивший Байдена https://colonelcassad.livejournal.com/6312310.html в фальсификации выборов президента США ушел в отставку "по собственному желанию".

«Вчера [в воскресенье] вечером, посмотрев на клевету и ложь, которые производят эстонские СМИ, я решил подать в отставку», – сказал Хельме. «Причина очень проста: никто не может заткнуть мне рот, – сказал Хельме. – Я говорю то, что считаю правильным, что у меня на душе».

«Чтобы не подвергать наш референдум опасности, я решил подать в отставку», – сказал Хельме.

По словам Хельме, он продолжит работу в Рийгикогу.

Председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что оппозиция хочет выразить главе МВД недоверие, но «мы не доставим им такого удовольствия». Мартин Хельме добавил, что никто в коалиции не требовал отставки. «Говорить правду важнее министерского поста», – сказал он.

Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что Март Хельме слишком поздно подал в отставку с поста главы МВД, пишет Postimees.

«Отставка Марта Хельме произошла слишком поздно и этого слишком мало. Репутация Эстонии под угрозой до тех пор, пока EKRE находится в правительстве», – написала Каллас в твиттере.

«Мартин Хельме участвовал в той же радиопередаче, утверждал, что выборы в США были фальсифицированы, и соглашался со сказанным» , – напомнила Каллас.

В 11.30 глава МВД Март Хельме сообщил, что подает в отставку.

В воскресенье Март Хельме сказал по радио, что Джо Байден коррумпирован. «Логика действия глубинного государства — для обеспечения себе свободы действий проталкивать на все должности подлецов, коррумпированных, шантажирующих подлецов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы», – сказал Март Хельме в радиоэфире. Хельме также уверенно заявил, что и в Эстонии выборы не проводятся честно. Он приравнил голосование по почте в США с электронным голосованием в Эстонии.

Хельме следующим образом объяснил свои обвинения: «Существует такая замечательная вещь как регистр избирателей. Там нет людей, которые не имеют права голосовать. Но там есть десятки тысяч человек, которые никогда не голосовали, чьи голоса свободны и чьи голоса можно на э-выборах превратить в э-голоса. И так и делают. А затем говорят, что Партия реформ с большим перевесом выиграла выборы. На самом деле не выиграла».

http://www.baltic-course.com/rus/drugie_otrasli/?doc=160606&output=d – цинк

Товарищ Уинстон совершил позорный акт мыслепреступления и ему предстоит пройти еще длинный путь страданий, чтобы возлюбить Большого заокеанского Брата. Презренный негодяй посмел участвовать в радиопередаче и соглашаться со сказанным. А затем слишком поздно ушел в отставку. не до конца осознав свои преступления перед ангсоцем.