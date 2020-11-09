 

СНБО Украины запустил обучение по программе для “белых” хакеров

09.11.2020, 19:50, Новости дня

9 ноября в Киеве начались учения Bug Bounty, организованные Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global). Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

“Представители основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины и работники критической инфраструктуры в течение пяти дней будут получать навыки проведения пентеста (метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника. – “ГОРДОН”) объектов критической инфраструктуры, создания комплексной системы защиты таких объектов и усиления собственных технических возможностей”, – говорится в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк подчеркнул, что в киберпространстве регулярно возникают новые тенденции и угрозы. Для их нейтрализации украинские специалисты сотрудничают с зарубежными партнерами.

Замсекретаря СНБО также отметил, что такие практические занятия помогают совершенствовать национальную систему кибербезопасности Украины.

7 августа в СНБО сообщали, что в Украине с начала 2020 года было зафиксировано около 1 млн кибератак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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